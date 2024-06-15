Макрон назвав передумову для миру в Україні

За словами французького лідера, капітуляція України не може бути шляхом до миру.
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що передумовою для миру в Україні може стати лише допомога у відбитті російської агресії.
Про це він заявив у своєму виступі під час саміту миру в Швейцарії.
За його словами, капітуляція України не може бути шляхом до миру.
"Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії", - наголосив Макрон.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що український саміт у Швейцарії - це стратегічна дискусія. З його слів, він допоможе закласти "цеглини" для побудови тривалого миру.
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