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Італія просто на саміті миру запропонувала Україні нову військову допомогу

Італія просто на саміті миру запропонувала Україні нову військову допомогу

віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні / Фото: Associated Press

Італія підтримуватиме відновлення України, пообіцяв віце-прем'єр Антоніо Таяні.

Італія просто на саміті миру запропонувала Україні нову військову допомогу.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає ТСН.ua.

"Італія зацікавлена в тому, щоб ми не втрачали Україну з центру поля зору. На жаль, Путін не показує позитивних ознак прагнення до миру... Пане Зеленський, приїжджайте до нас в Італію. Ми готові надіслати також новий пакет збройної допомоги, але ми будемо підтримувати також і відновлення України. Розраховуйте на нас, розраховуйте на Італію", – наголосив Таяні.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, стартував Глобальний саміт миру, ініційований Україною. У заході, що проходить у Швейцарії, бере участь 92 країни та вісім міжнародних організацій.

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