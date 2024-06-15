Італія просто на саміті миру запропонувала Україні нову військову допомогу.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає ТСН.ua.

"Італія зацікавлена в тому, щоб ми не втрачали Україну з центру поля зору. На жаль, Путін не показує позитивних ознак прагнення до миру... Пане Зеленський, приїжджайте до нас в Італію. Ми готові надіслати також новий пакет збройної допомоги, але ми будемо підтримувати також і відновлення України. Розраховуйте на нас, розраховуйте на Італію", – наголосив Таяні.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, стартував Глобальний саміт миру, ініційований Україною. У заході, що проходить у Швейцарії, бере участь 92 країни та вісім міжнародних організацій.

Читайте також провідні новини дня: