На Саміті миру у Швейцарії буде 92 країни: Зеленський вже прибув

У Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни. З них 57 представлені на найвищому рівні — президентів або прем’єр-міністрів.

Про це йдеться в переліку, який оприлюднила Федеральна рада Швейцарії.

Ще 29 держав будуть представлені на міністерському рівні — здебільшого очільниками МЗС. Шість країн відправлять послів — це Індонезія, Ізраїль, Обʼєднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни та Бразилія.

Крім того, Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту миру. Делегації з Китаю, як і очікувалось, не буде.

З міжнародних організацій - Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент). ООН і Вселенський патріарх мають статус спостерігачів.

Президент Володимир Зеленський уже прибув до Швейцарії для участі у Глобальному саміті миру.

Нагадаємо, ідея мирного саміту з'явилася в Україні наприкінці 2022 року. Питання про участь у саміті миру Росії, судячи з усього, стало каменем спотикання для багатьох реальних і потенційних учасників заходу. Росія гучно протестувала проти такого підходу, заявляючи, що розмовляти з нею мовою ультиматумів – контрпродуктивно. Зрештою,

Москва прогнозовано не отримала запрошення на швейцарський саміт. Проте чи не головною проблемою ініціаторів саміту стало те, що такого підходу не підтримав один з ключових гравців на геополітичній мапі світу - Китай.

Чималого резонансу набула і новина про те, що на саміт до Швейцарії не прибуде президент США Джо Байден.

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