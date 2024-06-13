Перед Самітом миру Китай просуває у світі власний план щодо війни в Україні – Reuters

Китай, який пропустить Саміт з мирного плану для України 15-16 червня, лобіює перед урядами інших держав свій альтернативний план. Про це заявили 10 дипломатів, один із яких назвав кампанію Пекіна "прихованим бойкотом" глобальної зустрічі у Швейцарії.

Про це повідомляє Reuters.

Автори статті нагадали, що Росія, яку не запросили на Саміт миру, назвала зустріч марною. Китай, який має тісні зв'язки з РФ, заявив, що не братиме участь у конференції, оскільки вона не відповідає вимогам Пекіна, зокрема щодо участі Москви.

У розмовах із країнами, що розвиваються, Китай відкрито не критикував швейцарський саміт і прямо не просив країни утриматися, сказали виданню пекінські дипломати.

Однак поінформовані про роз’яснювальну роботу сказали, що Пекін повідомив країнам, що розвиваються, що зустріч продовжить війну. Водночас безпосередньо знайомі з цим питанням два дипломати повідомили, що Китай говорив західним державам, що багато країн, що розвиваються, погоджуються з його поглядами на конференцію.

МЗС Китаю не одразу відповіло на прохання прокоментувати свої лобістські зусилля. Минулого тижня речник міністерства Мао Нін заявив: "Китай щиро сподівається, що мирна конференція не перетвориться на платформу для створення блокової конфронтації. Неприсутність на ній не означає непідтримку миру".

За словами дипломатів, із наближенням Саміту миру Китай активізував свою інформаційну роботу через зустрічі з іноземними високопосадовцями, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним місіям на китайській платформі WeChat.

Як розповіли дипломати, спецпредставник Пекіна з євразійських справ Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати та зустрівся з представниками країн, що розвиваються, у їхніх посольствах у Пекіні.

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Пояснюючи, чому він не відвідає саміт, Китай намагався залучити країни, що розвиваються, приєднатися до мирного плану з шести пунктів, який Пекін озвучив разом із Бразилією у травні. Ця пропозиція закликає до проведення міжнародної мирної конференції "в належний час, який визнають і Росія, і Україна, за рівноправною участю всіх сторін, а також за чесного обговорення всіх мирних планів".

Голова МЗС Росії Сергій Лавров припустив, що Китай може організувати таку конференцію. А президент РФ Володимир Путін висловив підтримку плану Китаю щодо мирного врегулювання, заявивши, що Пекін повністю розуміє, що за цим стоїть.

Як повідомив минулого тижня очільник МЗС Китаю Ван Ї, пропозицію Пекіна підтримали 45 країн, водночас понад 20 або приєдналися, або "серйозно розглядають" таку можливість.

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"Reuters не зміг незалежно визначити, який вплив мало лобіювання Китаю, але кількість зареєстрованих учасників на саміті в Люцерні зменшилася порівняно зі 107, які, за словами Офісу Зеленського, були підтверджені на початок червня", – йдеться у статті.

В Азії свою участь у саміті підтвердили союзники США Філіппіни та Японія, а також Таїланд, Сінгапур і Східний Тимор. Малайзія заявила, що утримається, як і Камбоджа, яка має тісні економічні зв’язки з Китаєм. Голова сенату Камбоджі Хун Сен заперечив, що на нього тиснув Пекін, щоб уникнути конференції. Індонезія відправить свого посла до Берна. В'єтнам не висловив чіткої позиції.

Нагадаємо, у травні Китай у межах свого мирного плану щодо війни в Україні висунув такі пропозиції: щоб дві сторони дотримувались трьох принципів для зниження напруженості — фронт не повинен розширюватись, війна не має загострюватися, усі сторони не повинні вести масовані обстріли одна одної.

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