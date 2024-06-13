Буданов розповів, як Росія зриває Саміт миру

Очільник військової розвідки сказав, що "Росія протидіє, це цілком зрозуміло".

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія протидіє проведенню Саміту миру у Швейцарії і намагається переконати країни не брати участі в ньому.

Про це начальник військової розвідки заявив у ефірі телемарафону.

Як повідомив Буданов, з метою зриву Саміту миру росіяни діють досить активно і побували в усіх країнах, окрім держав Західної Європи.

На деякі країни, куди росіяни не можуть потрапити, вони впливають за допомогою економічних важелів та посередництва інших держав.

"Росія протидіє, це цілком зрозуміло. Вони не можуть діяти інакше. Ми робимо щось, якийсь крок – вони роблять крок нам на противагу", – сказав начальник ГУР.

Він також прогнозує, що після проведення Саміту миру реакція Росії буде "більш-менш стримана".

Зауважимо, Саміт миру відбудеться 15-16 червня.

До слова, напередодні кілька анонімних дипломатів країн ЄС повідомили, що кількість країн та організацій, які підтвердили свою участь у Саміті миру, зменшилася від 93 до 78.

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