Макрон назвав "цеглини" для побудови тривалого миру в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що український саміт у Швейцарії - це стратегічна дискусія. З його слів, він допоможе закласти "цеглини" для побудови тривалого миру.

Про це він розповів на пресконференції в Єлисейському палаці, повідомляє "Укрінформ".

"Я вважаю, що саміт, який організовується, є важливим кроком у побудові цього тривалого миру. Очікую, що цей він мобілізує якомога більше людей. Ми можемо досягти домовленостей щодо основних будівельних "цеглин" цього тривалого миру - ядерного питання, безпеки цивільної інфраструктури та продовольчої безпеки, ми маємо провести початкову стратегічну дискусію", - висловився французький лідер.

За словами Макрона, наразі важливо визначити процес, який буде відбуватися в майбутньому. Президент Франції наголошує, що варто "діяти швидко", аби "намітити шлях".

Як повідомлялося, напередодні президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку до Парижа. Зокрема, лідери обговорили підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії, в якому візьме участь Еммануель Макрон, та участь Франції у реалізації Української формули миру, зокрема пункту щодо радіаційної та ядерної безпеки.

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