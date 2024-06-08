Вижити без світла та тепла: як підготуватися до блекауту

Українці мають змогу переключитися на мережу інших мобільних операторів, якщо якась з них недоступна

Українці знову без світла. Росія продовжує обстрілювати об’єкти інфраструктури України. Попри нелегке літо, осінь та зима можуть бути ще важчими. Тому уже зараз варто готуватися до довготривалих відключень світла.

Як вижити за повного блекауту без світла чи тепла - розповідаємо далі.

Чим потрібно запастися під час блекауту

Щоб підготуватися до блекаутів, важливо мати запаси їжі, питної та технічної води.

З їжі варто подбати про ту, що має тривалий термін зберігання: консерви, сухе печиво, хлібці, соління, сухофрукти, сухарі, їжа швидкого приготування тощо.

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Який одяг потрібно підготувати

В умовах блекауту потрібно мати кілька комплектів необхідних для виживання.

Комплект №1 – те, що на вас завжди, так званий "вихідний" одяг для роботи й вулиці, сюди ж можна додати одяг запасний.

Комплект №2 – одяг, який дозволяє вам перебувати поза межами міста упродовж кількох днів (відповідно до погоди, сезону тощо).

До нього потрібно додати і тривожну валізку, розраховану на 72 години, щоби ви потім не турбувалися, де спатимете, що їстимете, де братимете воду і джерела світла.

Де жити під час блекауту

Експерт з питань виживання Ігор Молодан радить перш за все визначити в квартирі місце, де на час блекауту житимуть усі.

За словами Молодана, коридор у такому випадку буде найтеплішим місцем, оскільки можна закрити двері, а вікон там немає. Експерт радить знаходитися саме в коридорі, за можливості принести туди диван.

"В інших кімнатах потрібно також щось зробити, щоб не дуже мерзнути. Для збереження тепла можна згадати давній, так би мовити “дідівський” метод. Вікна за потреби варто заклеїти можна накласти тканину просто на скло для збереження тепла. А штори потрібно щільно закривати: це створить додатковий бар’єр між оселею та вулицею, а також дозволить зберегти дефіцитне тепло", - йдеться в повідомленні.

Що робити, якщо застрягли в ліфті

Одне з головних правил - не панікувати.

Не варто тиснути на всі кнопки в ліфті, панікувати та намагатися відчинити двері кабіни самостійно.

Не тисніть на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.

Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи зателефонуйте до аварійно-ліфтової служби (зазвичай вони вказані в ліфті).

Якщо нема телефону або мобільного зв’язку, намагайтесь покликати на допомогу мешканців будинку, щоб вони викликали відповідну службу.

Рекомендовано подбати, щоб у ліфті була тривожна валіза з ліхтариком, продуктами, що не псуються, водою та аптечкою.

Будьте обережними і в ті моменти, коли світло є. Якщо це можливо, постарайтеся не користуватися ліфтом, щоб у разі аварійного вимкнення не опинитися в пастці.

Як залишатися на зв'язку

Варто завчасно з'ясувати стаціонарні номери аварійних служб і контактні телефони органів держвлади та місцевого самоврядування.

Звертайте увагу на оповіщення від ДСНС та органів держвлади. Вони можуть повідомляти через ЗМІ (телебачення, радіо, гучномовці) про місця збору, евакуацію, укриття, харчування тощо.

Українці мають змогу переключитися на мережу інших мобільних операторів, якщо якась з них недоступна. Це підтримують SIM-картки Vodafone, Київстар та lifecell.

Щоб скористатися функцією, потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі в налаштуваннях телефону.

Android: Налаштування — мобільна мережа (або підключення) — оператор.

iOS: параметри — стільникові дані — вибір мережі.

Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL. Якщо не вдалося підключитися, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Після підключення перевірте, чи можливо здійснювати дзвінки та надсилати SMS. Тарифи не змінюватимуться.

Щоб підключити інтернет через “чужого” оператора, потрібно налаштувати підключення до мережі в роумінгу:

на Android ця функція називається “Передача даних у роумінгу” (у налаштуваннях мережі);

на iOS — “Роумінг даних” (у розділі “Стільникові дані”).

Лайфгаки під час блекаута

Інструктор із адаптації до екстремальних умов Гліб Скоробогатов поділився порадами з тими, хто готується виживати у місті під час блекауту.

Утепліть вхідні двері. Якщо у вас тільки одні вхідні двері, варто зробити тамбур, повісивши паралельно до дверей дві ковдри, що не пропускатимуть холод через вхідні двері, коли ви їх відкриватимете.

Свічка стає безпечною, коли ви поставили її у банку, у яку налили води на кілька сантиметрів. Навіть якщо така банка перекинеться, вода скоріш за все загасить полум’я.

Якщо під рукою немає протигаза, а вам треба пройти через задимлення чи якісь ядучі випаровування, ви можете використати фільтр для кави. Якщо прикласти його до рота, можна вільно дихати через фільтр.

Для освітлення квартири можна використовувати кілька світлодіодних ліхтарів. Освітлювати кімнату потрібно, наставивши джерело світла на стелю. .

Інтернет під час відключення світла

Одна з альтернатив - бензогенератор, однак він шумний. Тому, попри запевнення продавців, він підходить більше для приватних будинків.

Варто звернути увагу на портативну електростанцію, яка має вихід для розетки, і по суті є великим павербанком.

Додамо, енергетичний експерт дав прогноз, що чекає на Україну взимку.

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