Диктатор Путін відповів, чи нападе Росія на НАТО

Диктатор Російської Федерації Володимир Путін заявив, мовляв, його країна не збирається нападати на НАТО. Що більше - таку інформацію він назвав "маячнею".

Про це очільник Кремля заявив на зустрічі з керівниками іноземних інформагентств.

"Понавигадували, що Росія хоче напасти на НАТО. Ви з глузду з'їхали зовсім? Росія не планує нападати на НАТО. Всі заяви про це - маячна", - висловися "фюрер".

Він також цинічно наголосив, мовляв "жодних імперських амбіцій у Росії немає". З його слів, це західні лідери хочуть "втримати своє імперське становище та велич". Нібито у світі створюють з РФ образ "ворога", каже диктатор.

"Такої загрози не існує. Ми самі себе захищаємо в Україні", - нахабно заявив він.

Як повідомлялося, Володимир Путін пригрозив ударами по країнах, що постачають зброю Україні. З його слів, удари західною зброєю по території РФ у Кремлі сприймають, як "пряму війну проти Росії".

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