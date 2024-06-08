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Втрати Росії станом на 8 червня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 8 червня: Генштаб оновив дані

Станом на 8 червня 2024-го знищено 517 290 російських солдатів. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили ще 36 артсистем і сім крилатих ракет.

Станом на ранок 8 червня 2024 року ЗСУ знищили 517 290 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 517 290 (+1210) осіб,
  • танків - 7843 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 15105 (+9) од,
  • артилерійських систем - 13533 (+36) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1095 (+0) од,
  • засоби ППО - 834 (+1) од,
  • літаків - 357 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10945 (+59),
  • крилаті ракети - 2277 (+7),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18484 (+68) од,
  • спеціальна техніка - 2248 (+10).

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін випадково проговорився про втрати РФ у війні. Так, від обмовився, що його армія втрачає близько 20 тисяч солдатів щомісяця.

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