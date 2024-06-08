Втрати Росії станом на 8 червня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили ще 36 артсистем і сім крилатих ракет.
Станом на ранок 8 червня 2024 року ЗСУ знищили 517 290 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 517 290 (+1210) осіб,
- танків - 7843 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 15105 (+9) од,
- артилерійських систем - 13533 (+36) од,
- РСЗВ / MLRS – 1095 (+0) од,
- засоби ППО - 834 (+1) од,
- літаків - 357 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10945 (+59),
- крилаті ракети - 2277 (+7),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18484 (+68) од,
- спеціальна техніка - 2248 (+10).
Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін випадково проговорився про втрати РФ у війні. Так, від обмовився, що його армія втрачає близько 20 тисяч солдатів щомісяця.