Україна могла перетнути "червону лінію" Путіна - ISW

Багато з "червоних ліній" РФ є просто інформаційними операціями, спрямованими на стримування дій України та Заходу.

Президент РФ Володимир Путін опосередковано заявив, що українські удари по російській території зброєю, наданою Заходом, не перетинають російську "червону лінію", яка може призвести до ядерної ескалації.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Путін заявив, що російська ядерна доктрина передбачає застосування РФ ядерної зброї лише у випадку виняткових випадків загрози суверенітету та територіальній цілісності Росії. Від початку червня 2024 року українські війська завдавали ударів по військових об’єктах у Бєлгородській області з наданих США систем HIMARS із застосуванням GMLRS. Заява Путіна від 7 червня є значним риторичним розворотом, враховуючи, що він та інші офіційні особи Кремля раніше погрожували застосувати ядерну зброю, якщо західні країни дозволять Україні завдати удару по російській території західною зброєю", - нагадали експерти.

Політика та дії Заходу та України кілька разів перетинали передбачувані "червоні лінії" Росії протягом війни, не викликаючи значної реакції з боку Росії, що вказує на те, що багато з "червоних ліній" Росії, швидше за все, є інформаційними операціями, спрямованими на те, щоб підштовхнути Захід до самостримування.

Нагадаємо, експерти раніше вже зазначали – українські сили та західна допомога державі кілька разів перетинали передбачувані "червоні лінії" Росії протягом війни, не викликаючи значної реакції РФ.

Напередодні Путін заявив, що наразі не бачить передумов для застосування ядерної зброї у війні проти України. Водночас він зауважив, що ядерна доктрина Росії, якою визначається застосування цієї зброї, може бути переглянута.