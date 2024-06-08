Украина могла пересечь "красную линию" Путина — ISW

Президент РФ Владимир Путин косвенно заявил, что украинские удары по российской территории оружием, предоставленным Западом, не пресекают российскую "красную линию", которая может привести к ядерной эскалации.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

"Путин заявил, что российская ядерная доктрина предусматривает применение РФ ядерного оружия только в случае исключительных случаев угрозы суверенитета и территориальной целостности России. С начала июня 2024 года украинские войска наносили удары по военным объектам в Белгородской области из предоставленных США систем HIMARS с применением GML. Заявление Путина от 7 июня является значительным риторическим разворотом, учитывая, что он и другие официальные лица Кремля ранее угрожали применить ядерное оружие, если западные страны позволят Украине нанести удар по российской территории западным оружием", — напомнили эксперты.

Политика и действия Запада и Украины несколько раз пресекали предполагаемые "красные линии" России в течение войны, не вызывая значительной реакции со стороны России, что указывает на то, что многие из "красных линий" России, скорее всего, являются информационными операциями, направленными на то, чтобы подтолкнуть Запад к самосдерживанию.

Напомним, эксперты ранее уже отмечали – украинские силы и западная помощь государству несколько раз пересекали предполагаемые "красные линии" России в течение войны, не вызывая значительную реакцию РФ.

Накануне Путин заявил, что пока не видит предпосылок для применения ядерного оружия в войне против Украины. В то же время он отметил, что ядерная доктрина России, определяемая применением этого оружия, может быть пересмотрена.