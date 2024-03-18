Военные НАТО уже находятся в Украине – El Pais

Войска НАТО уже находятся в Украине. Они контролируют выделенное ВСУ вооружение, а также проведение разведывательных операций и обучение.

Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что газета опросил много военных источников из Украины и ЕС за более чем два года войны. Все они согласны с тем, что ни одна армия НАТО не участвовала в наземных боевых действиях.

Впрочем, источники согласны с тем, что у них есть информаторы на местах, которые предоставляют информацию о ситуации на фронте, определяют эффективность предоставленного и возможные проблемы при его использовании, а также выявляют вероятные случаи коррупции при оказании помощи.

Некоторые из этих неофициальных информаторов – отставные иностранные военные, воюющие добровольцами в рядах украинских Вооруженных сил.

El Pais пишет, что по крайней мере два источника — американский и украинский — утверждают, что Вашингтон особенно активно контролирует их помощь, организуя миссии между своим посольством и украинскими властями, а также посещая их вне официальных каналов.

Напомним, в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. В НАТО отправку солдат в Украину отвергли. Макрон после этого сделал ряд заявлений о поддержке Украины. В частности, о намерении "отправить ребят" в Одессу в ближайший год.

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