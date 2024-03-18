Синоптики предупреждают о заморозках в одной из областей

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Закарпатской области. Так, в течение 18 и 19 марта в регионе будут заморозки.

Об этом сообщил Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"Ночью и утром 18-19 марта на большей части территории Закарпатской области и Ужгороде на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°", — говорится в предупреждении.

Отмечается, что сообщается о метеорологическом штормовом предупреждении. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщалось, в "Укргидрометцентре" дали прогноз погоды в Украине на пять дней. В течение недели будет преобладать влажная воздушная масса. В то же время днем в большинстве областей страны будет наблюдаться плюсовая температура.

Читайте также: