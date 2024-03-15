Будет ли еще возвращение холодов в марте: прогноз синоптика

Резкое потепление в Украине пока не ожидается. Ночные морозы будут отступать постепенно.

Об этом сообщила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха, пишет "Новое время".

Март – переходный месяц, отметила синоптик. Так что может принести сюрпризы.

"Пока все же видим тенденцию к незначительному, но повышение температуры, по крайней мере, уже ночами не так морозно", — сказала Птуха.

По ее данным, в ближайшее время левобережная часть страны будет преимущественно без осадков, а правобережная наоборот: атмосферные фронты принесут в эти регионы дожди, кое-где с мокрым снегом.

17 марта поступят атмосферные фронты с северо-запада, следовательно, могут быть осадки в воскресенье и в следующий понедельник — это касается преимущественно западных, северных и центральных областей.

Ранее сообщалось, что зима в Киеве была рекордно теплой и влажной. Средняя температура воздуха составляла 0,3°С, что выше климатической нормы на 2,8°С. Календарная зима 2023-2024 гг. стала третьей в рейтинге самых теплых зим с 1881 года.

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