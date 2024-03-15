Чи буде ще повернення холодів у березні: прогноз синоптикині

Різке потепління в Україні поки що не очікується. Нічні морози відступатимуть поступово.

Про це повідомила синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха, пише "Новое время".

Березень – перехідний місяць, зауважила синоптикиня. Тож може принести сюрпризи.

"Наразі все ж бачимо тенденцію до незначного, але підвищення температури, принаймні, вже ночі не такі морозні", - сказала Птуха.

За її даними, найближчим часом лівобережна частина країни буде переважно без опадів, а правобережна — навпаки: атмосферні фронти принесуть у ці регіони дощі, подекуди з мокрим снігом.

17 березня надійдуть атмосферні фронти з північного заходу, отже можуть бути опади у неділю та в наступний понеділок — це стосується переважно західних, північних та центральних областей.

Раніше повідомлялося, що зима в Києві була рекордно теплою і вологою. Середня температура повітря становила 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С. Календарна зима 2023-2024 рр. стала третьою в рейтингу найтепліших зим від 1881 року.

Читайте також: