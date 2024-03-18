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"Выборы" под дулом автоматов: как это было на ТОТ Украины

"Выборы" под дулом автоматов: как это было на ТОТ Украины

В ЦНС проанализировали "выборы" на ТОТ / Фото: Associated Press

Людей принуждали сделать выбор в пользу диктатора.

На временно оккупированных территориях Украины завершились продолжавшиеся три дня "выборы" президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг любой ценой пытался вынудить украинцев участвовать в этом фарсе.
Так, в течение трех дней россияне останавливали украинцев на блок-постах и требовали проголосовать, все это под наблюдением автоматчиков, указывавших даже, где именно ставить галочку. Также оккупанты осуществляли рейды по домам, пытаясь узнать информацию о местных жителях, которые игнорируют "выборы", — говорится в сообщении.

Схема организации обхода была такой: автобусами перевозили около 20 коллаборантов, которым выдавали пластиковые урны. Автобусы сопровождали два полицейских автомобиля. На выходе из автобуса создавались группы обхода: двое гражданских и один военный, а затем начинался рейд.

Напомним, Путин переизбран на новый президентский срок. Все, что об этом известно – читайте в новости.

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