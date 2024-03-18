"Выборы" под дулом автоматов: как это было на ТОТ Украины

На временно оккупированных территориях Украины завершились продолжавшиеся три дня "выборы" президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг любой ценой пытался вынудить украинцев участвовать в этом фарсе.

Так, в течение трех дней россияне останавливали украинцев на блок-постах и требовали проголосовать, все это под наблюдением автоматчиков, указывавших даже, где именно ставить галочку. Также оккупанты осуществляли рейды по домам, пытаясь узнать информацию о местных жителях, которые игнорируют "выборы", — говорится в сообщении.

Схема организации обхода была такой: автобусами перевозили около 20 коллаборантов, которым выдавали пластиковые урны. Автобусы сопровождали два полицейских автомобиля. На выходе из автобуса создавались группы обхода: двое гражданских и один военный, а затем начинался рейд.

Напомним, Путин переизбран на новый президентский срок. Все, что об этом известно – читайте в новости.

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