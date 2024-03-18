Бойцы легиона "Свобода России" показали свежее видео боев в РФ

Бойцы-добровольцы легиона "Свобода России" опубликовали новое видео, снятое в рамках своей продолжающейся ограниченной военной операции на территории РФ.

Соответствующий ролик появился в телеграм-канале легиона 18 марта.

Бойцы легиона "Свобода России" зафиксировали на видео свои удары по позициям противника на территории РФ. На кадрах видны прицельные попадания.

"Подготовка ландшафта к приему российских освободительных сил. Согласованная работа минометной батареи 1-го механизированного батальона и взвода ударных БПЛА "ГРОЗА" РУБпАК Легиона по ротному опорному пункту противника", – говорится в подписи к ролику.

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Легион "Свобода России" опубликовал новое видео боев на территории РФ

Напомним, 16 марта бойцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" обратились к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить "цирк" и разрешить эвакуацию мирных жителей из Белгородской и Курской областей.

17 марта бойцы РДК и "Сибирского батальона" заявили об освобождении села Козинка в Белгородской области.

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