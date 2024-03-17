Может стать плацдармом: эксперт объяснил важность захвата поселка Горьковский добровольцами из РФ

В "Сибирском батальоне" утром 17 марта заявили об освобождении администрации поселка Горьковский Белгородской области РФ. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, чем важен захват этого населенного пункта.

Об этом он написал в Telegram.

Эксперт отмечает, что эта информация еще требует подтверждения и детализации.

"Горьковский находится в полутора километрах от границы с Украиной и через него проходят 2 сельские дороги и железка. В отличие от основного давления через Козинку в направлении Грайворон, Горьковский это такая себе отдельно стоящая локация, которая может позволить в перспективе не только стать приграничным плацдармом, но и трамплином к перерезанию 14К-4 (автомобильная дорога общего использования регионального значения Белгородской области: Белгород — Грайворон — Козинка – ред.)", — отметил он.

Коваленко также добавил, что если в течение ближайших дней-недель здесь будет формироваться новая "серая зона", то намек более чем однозначен.

Напомним, рейд российских добровольцев на территории РФ продолжается. ТСН.ua собрал все, что сейчас об этом известно.

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