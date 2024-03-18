Бійці легіону "Свобода Росії" показали свіже відео боїв у РФ

Бійці-добровольці легіону "Свобода Росії" опублікували нове відео, зняте в межах своєї обмеженої військової операції на території РФ, яка триває.

Відповідний ролик з’явився в телеграм-каналі легіону 18 березня.

Бійці легіону "Свобода Росії" зафіксували на відео свої удари по позиціях противника на території РФ. На кадрах видно прицільні влучання.

"Підготовка ландшафту до прийому російських визвольних сил. Злагоджена робота мінометної батареї 1-го механізованого батальйону та взводу ударних БПЛА "ГРОЗА" РУБпАК Легіону по ротному опорному пункту супротивника", – йдеться в підписі до ролика.

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Легіон "Свобода Росії" опублікував нове відео боїв на території РФ

Нагадаємо, 16 березня бійці легіону "Свобода Росії", РДК і "Сибірського батальйону" звернулися безпосередньо до президента Володимира Путіна з закликом припинити "цирк" і дозволити евакуацію мирних мешканців з Бєлгородської та Курської областей.

17 березня бійці РДК і "Сибірського батальйону" заявили про звільнення села Козинка в Бєлгородській області.

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