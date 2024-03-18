Курс валют в Україні: долар знову рветься до 40 гривень – що робити

За тиждень долар здорожчав у середньому на 40 коп., євро – на 50 коп.

Курс валют в Україні знову лихоманить. Головною новиною минулого тижня стало чергове зниження Нацбанком облікової ставки, тобто відсотка річних, під який регулятор позичає гривню комерційним банкам. Це рішення стало неочікуваним, адже фінансові аналітики напередодні прогнозували, що облікова ставка залишиться незмінною – 15% річних. Тим часом курс долара потроху зростав і на готівковому ринку подолав 39 грн у продажу.

Куди далі піде курс у березні, як вплине на нього менша облікова ставка, а також чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (11-17 березня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Інформація про можливу зміну облікової ставки вплинула на курс долара як на безготівковому, так і на готівковому ринках: він помітно пішов угору.

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку середній курс долара у банках та пунктах обміну валют з понеділка по середу, 11-13 березня, підвищився на 45 коп. у продажу до 39 грн і на 43 коп. у купівлі, до 38,47 грн. Востаннє долар коштував так дорого два місяці тому, 11 січня.

Від четверга американська валюта почала дешевшати, але ненабагато: відповідно до 38,90 (-10 коп.) і 38,38 (-9 коп.) грн/долар. На неділю, 17 березня, встановився курс продажу 38,95 грн/долар, курс купівлі 38,43 грн/долар., тобто за тиждень долар подорожчав у середньому на 40 коп.

Найнижчий курс продажу становив 38,80 грн/долар, на 50 коп. більше, тиждень тому, найвищий – 39,20, на 45 коп. більше, ніж тиждень тому. А найвищий курс купівлі – 38,80 грн/долар (+60 коп. за тиждень).

Курс євро зростав і знижувався в унісон із курсом долара: від понеділка до середи зростання з 42,15 до 42,73 грн/євро (+58 коп.) у продажу і з 41,51 до 42,01 грн/євро у купівлі (+50 коп.). З четверга по суботу – зниження до 42,66 та 41,95 грн/євро відповідно. На неділю, 17 березня, встановився курс 42,65 грн/євро у продажу і до 42 грн/євро. У підсумку євровалюта за тиждень здорожчала на 50 коп.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу також зростав від понеділка до середи і знижувався від четверга до неділі, але не досяг 39 грн/долар, як на офіційному ринку. Максимальний курс був 13 березня - 38,88 грн/долар. На неділю курс продажу встановився 38,90 грн./долар.

Курс купівлі у нелегалів весь минулий тиждень був волатильним, тобто швидко і помітно мінявся щодня, стрибаючи то вгору, то донизу, залежно від попиту та пропозиції. Максимальні коливання склали 88 коп., від 37,37 до 38,25 грн/долар. У підсумку на неділю, 17 березня, курс купівлі зупинився на 38 грн/долар.

Готівковий євро у міняйлів то дорожчав, то дешевшав як у продажу, так і в купівлі. У підсумку за тиждень курс продажу не змінився -42,65 грн/євро, курс купівлі збільшився до 42,25 (+18 коп.).

Офіційний курс валют, який встановлює Нацбанк, за минулий тиждень також значно підвищився. Від 11 до 17 березня долар подорожчав на 65 коп., до 38,79 грн/долар, євро – на 59 коп., до 41,29 грн/євро.

На понеділок, 18 березня, регулятор встановив курс долара 38,80 грн, курс євро – 42,25 грн.

Співвідношення долар/євро не змінилось – 1,09 долара за євро.

Зниження обікової ставки у Нацбанку пояснили посиленням кількох важливих економічних чинників: це подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги. Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

Експерти звернули увагу на те, що валюта дорожчала попри перевищення пропозиції над попитом на міжбанківському ринку.

"Дуже цікава ситуація на міжбанку: зростання курсу долара до рекордної відмітки 38,79 грн відбулося на тлі перевищення клієнтської пропозиції валюти над попитом, – зазначив Андрій Шевчишин. – Виходить, зростання зробив банківський сектор та/чи НБУ, скуповуючи валюту. Цікаво, що це відбулось напередодні рішення по зниженню ставки (неочікуванної відносно прогнозів ринку) та погашенню облігацій внутрішньої державної позики на велику суму 15,9 млрд грн".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Думки експертів розійшлися.

Олександр Охріменко назвав ситуативним підвищення курсу долара у зв’язку з зміною облікової ставки і впевнений, що на поточному тижні курс піде вниз і може повернутися до попередніх значень, близько 38,5 грн/долар.

"За економічною теорією, облікова ставка повинна буди плюс-мінус 2% до рівня інфляції, або в нашому випадку від 2,7% до 6,7%, але ніяк не 14,5% при інфляції в 4,7%. Тому її вплив на курс незначний", – аргументував експерт.

Олег Пендзин очікує фіксації курсу готівкової гривні на нинішніх значеннях, тобто 38,7-39 грн/долар у продажу і 38,3-38,5 у купівлі.

Прогноз Андрія Шевчишина песимістичніший: він вважає, що починає проявлятися тренд на нове подорожчання долара.

"Досягнуто більш високих значень поточного курсу, якщо вони будуть зафіксовані, то це створить потенціал для подальшого його зростання у бік 40 гривень за долар. Тобто не виключаю, що керований плаваючий курс Нацбанку, може поступово підвищуватись. Це проявиться пізніше, а на поточному тижні долар триматиметься ближче до 39 грн у готівковому продажу", – підбив підсумки Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти наразі мають різні думки щодо вибору інвестування вільних коштів для їх збереження та отримання прибутку.

"Не хочу давати нав’язливих порад, але статистика НБУ говорить про те, що українці знову повірили у гривню, – говорить Олександр Охріменко. – За лютий спостерігався значний приплив гривневих депозитів у банківську систему, додатково 17 млрд грн. Цей рух коштів контрастує з січнем, коли населення забрало з банків 19 млрд грн гривневих депозитів. Тобто тренд змінився. Одночасно спостерігається зниження інтересу до валютних депозитів, за лютий їх сума зменшилася на 34 млн доларів. Основною причиною є дуже низькі відсоткові ставки і відсутність девальвації гривні, що зменшує привабливість валютних вкладів як інструменту збереження капіталу".

З ним згоден і Олег Пендзин, який уточнив, що з точки зору надійності мають перевагу короткострокові, на три місяці, гривневі депозити – гарантований і досить надійний спосіб мати прибуток.

"Три місяці – термін, на який із значною достовірністю прогнозується розвиток подій у банківському секторі", – аргументував Олег Пендзин.

А от Андрій Шевчишин не виключає, що події на міжбанківському ринку (зростання курсу долара при перевищенні пропозиції валюти над попитом) можуть сигналізувати про те, що Нацбанк починає повільно девальвувати гривню. І тому купівля валюти зараз має сенс.

"Якщо у вас вже є гривневі депозити, нехай будуть. Але на тривалу перспективу краще наразі купити долари чи євро", – вважає Андрій Шевчишин.

Також експерти, як і раніше, не радять продавати валюту без крайньої необхідності.

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