Стало відомо, скільки угруповань допомагали ухилянтам тікати закордон

Не припиняються спроби перетину кордону за підробленими документами.

Правоохоронці від початку повномасштабної війни викрили близько 400 груп, які сприяли військовозобов’язаним у незаконному виїзді за кордон.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, - пише Укрінформ.

«Загалом близько 400 організованих злочинних груп було викрито правоохоронними органами, які за кошти обіцяли людям сприяння у незаконній подорожі через кордон», - сказав він.

Демченко розповів, що спроби незаконного перетину кордону відбуваються поза межами пунктів пропуску, часто через річки і гори.

«Окрім того, що це незаконно, це також небезпечно для самих порушників. Через спроби подолання гірської місцевості або гірських річок порушники втрачають життя», - констатував речник ДПСУ.

Крім того, додав він, не припиняються спроби перетину кордону за підробленими документами.

При цьому плата ділкам, які організовують незаконний перетин кордону може коливатися від 3 тис. до 10 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше на Донеччині ДБР викрило групу осіб, які привласнили понад 3 тонн продовольчих товарів для військових. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.