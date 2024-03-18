Стало відомо, скільки угруповань допомагали ухилянтам тікати закордон

Не припиняються спроби перетину кордону за підробленими документами.
Правоохоронці від початку повномасштабної війни викрили близько 400 груп, які сприяли військовозобов’язаним у незаконному виїзді за кордон.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, - пише Укрінформ.
«Загалом близько 400 організованих злочинних груп було викрито правоохоронними органами, які за кошти обіцяли людям сприяння у незаконній подорожі через кордон», - сказав він.
Демченко розповів, що спроби незаконного перетину кордону відбуваються поза межами пунктів пропуску, часто через річки і гори.
«Окрім того, що це незаконно, це також небезпечно для самих порушників. Через спроби подолання гірської місцевості або гірських річок порушники втрачають життя», - констатував речник ДПСУ.
Крім того, додав він, не припиняються спроби перетину кордону за підробленими документами.
При цьому плата ділкам, які організовують незаконний перетин кордону може коливатися від 3 тис. до 10 тис. доларів.
Нагадаємо, раніше на Донеччині ДБР викрило групу осіб, які привласнили понад 3 тонн продовольчих товарів для військових. Обвинувальний акт скеровано до суду.
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