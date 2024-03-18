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Стало відомо, скільки угруповань допомагали ухилянтам тікати закордон

Стало відомо, скільки угруповань допомагали ухилянтам тікати закордон

Ухилянтів постійно затримують на кордоні

Не припиняються спроби перетину кордону за підробленими документами.

Правоохоронці від початку повномасштабної війни викрили близько 400 груп, які сприяли військовозобов’язаним у незаконному виїзді за кордон.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, - пише Укрінформ. 

«Загалом близько 400 організованих злочинних груп було викрито правоохоронними органами, які за кошти обіцяли людям сприяння у незаконній подорожі через кордон», - сказав він.

Демченко розповів, що спроби незаконного перетину кордону відбуваються поза межами пунктів пропуску, часто через річки і гори.

«Окрім того, що це незаконно, це також небезпечно для самих порушників. Через спроби подолання гірської місцевості або гірських річок порушники втрачають життя», - констатував речник ДПСУ.

Крім того, додав він, не припиняються спроби перетину кордону за підробленими документами.

При цьому плата ділкам, які організовують незаконний перетин кордону може коливатися від 3 тис. до 10 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше на Донеччині ДБР викрило групу осіб, які привласнили понад 3 тонн продовольчих товарів для військових. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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