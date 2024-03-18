Як виростити часник розміром в кулак: що покласти в лунку під час садіння

Щоб врожай часнику порадував, потрібно дотримуватись певних правил

Як виростити великий часник — загальні поради

Навесні готуємо грядки для посадки часнику. Перед цим готуємо ґрунт, вносимо добрива. Ділимося лайфгаками, які допоможуть виростити часник великим та здоровим.

Підготуйте ґрунт — потурбуйтесь, щоб грядка була промульчованою.

Обробіть зубчики часнику порошком борної кислоти та добре перемішайте, щоб усі зубчики були опудрені. Завдяки борній кислоті зубчики часнику будуть активно рости.

Часник, як і решта культури, вимагає добрива. При перекопуванні ґрунту вносимо перегній та суперфосфат. Ці добрива містять макроелементи. А при внесенні золи безпосередньо в лунки, рослини ще отримують мікроелементи. Деревна зола є натуральним добривом, яке, крім фосфору, калію, магнію, містить такі мікроелементи як сірка, марганець, залізо та інші. А часник чуйний на мікроелементи, тому часник виросте великим та здоровим.

Коли часник почне проростати, ґрунт варто розпушувати та регулярно поливати. Молода рослина потребує зволоження раз на тиждень. А після формування голівки часнику можна поливати раз на місяць.

Читайте також: