Как будут разворачиваться события в РФ после победы Путина: анализ WSJ

В России продолжаются выборы, которые, вероятно, завершатся продолжением российского диктатора Владимира Путина у власти. Последний не отказывается от своих планов захвата в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Путину нужна полная победа для более широкой конфронтации с Западом.

" Это легитимизирует наследие Путина и его агрессивную войну, отводя остальную оппозицию еще более маргинализованной роли и позволяя Путину беспрепятственно реализовать свое видение в течение следующих шести лет", — отмечают западные аналитики.

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Прогнозируется, что Россию ожидает новая волна арестов и законов для подавления инакомыслия и увеличения налогов на богатых.

Также Путин планирует провести дополнительную мобилизацию, чтобы укрепить преимущество на поле боя.

" Российский президент, вероятно, сосредоточится на том, чтобы россияне жили нормальными жизнями. Также Путин может объявить о планах потратить миллиарды рублей на борьбу с бедностью", — пишут аналитики.

С какими проблемами столкнется Путин

На фоне этого Путин может столкнуться с проблемой побега россиян за границу.

"Вероятно, он также ожидает результатов выборов в США и планирует продолжать полномасштабную войну против Украины столько, сколько это потребуется. Аналитики убеждены, что он чувствует, что время на его стороне", — пишет издание.

Путин угрожает Украине

На днях российский диктатор созвал Совбез, где обвинил Киев в попытке сорвать президентские выборы и принялся угрожать.

Несмотря на это, некоторые аналитики называют угрозы Путина пустыми обещаниями.

"Более реалистично то, что Путин может в конце концов начать вторую волну мобилизации, необходимую для получения преимущества на поле боя", — отметили они.

Между тем, российские пропагандисты похвастались, что в этом году на так называемых выборах президента голосовали даже насекомые.

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