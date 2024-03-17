"Выборы Путина" в России нельзя считать легитимными: Буданов пояснил почему

Какой бы результат ни написала российская центральная избирательная комиссия – это будет фальшивка.

Так называемые выборы президента РФ при любых цифрах, которые будут названы российской центральной избирательной комиссией, нельзя считать легитимными.

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов на Форуме российских добровольцев.

"Какой бы результат ни написала российская центральная избирательная комиссия – это фальшивка, поскольку выборы не состоялись не только в приграничных областях. Большое количество участков не сможет посчитать бюллетени, потому что российские активисты, осознавая всю подлость этих "выборов", портят их", ― отметил он.

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По словам Буданова, в России произошел настоящий "бунт избирательных урн" — такого количества испорченных бюллетеней и урн не было никогда и нигде в мире.

В обращении к российским добровольцам шеф украинской разведки отметил, что ограниченная военная операция оппозиционных к Путину российских вооруженных формирований в Белгородской и Курской областях РФ — только начало борьбы за их родную страну.

“Граждане РФ решили освободить свою страну от узурпировавшего власть старца и его приспешников, незаконно изменившего Конституцию и живущего в альтернативной реальности со своими пособниками. Война против путинского режима – это законное право граждан”, – подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, первый же день так называемых президентских выборов в России сопровождался массовыми акциями протеста, во время которых люди в разных городах РФ бросали коктейли Молотова на избирательных участках, поджигали урны для голосования или заливали бюллетени зеленкой и чернилами.

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