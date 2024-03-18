Гигантская голубика признана самой тяжелой в истории: каков ее вес (видео)

В Австралии вырастили самую тяжелую голубику из всех когда-либо зафиксированных.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Она весит 20,4 г – почти в 70 раз больше, чем средняя дикая голубика — и на 4,2 г тяжелее предыдущего рекорда.

Ее вырастили садоводы Costa Group Брэд Хокинг, Джессика Скальцо и Мари-Франс Куртуа на ягодной ферме Costa в Коринде, Новый Южный Уэльс.

На выращивание голубики-рекордсменки ушло 12 месяцев. Она происходит от сорта Eterna, который является одним из последних выпусков программы Costa по улучшению сортов.

За несколько дней до сбора урожая Брэд заметил, что размер плодов "отлично отслеживается", но только утром, когда он их сорвал, он понял, что это "что-то действительно особенное".

Он сказал: "Сорт Eterna имеет действительно отличный вкус и стабильно большие плоды. Когда мы сорвали эту ягоду, там было около 20 других ягод такого же размера. Это действительно отличный фрукт. Несмотря на то, что плод большой, нет никаких компромиссов по качеству или вкусу, как можно было бы ожидать при выведении голубики премиум-сортов".

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