Вночі окупанти вдарили про Україні: скільки ракет і дронів збила ППО

Цієї ночі плідно працювали оборонці неба у кількох регіонах.

Вночі проти суботи, 8 червня, російські війська завдали ракетного удару по Україні та атакували 13 безпілотниками "Shahed-131/136". Сили ППО знищили 9 БпЛА і одну Х-59.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил збито дев’ять "Шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей", - повідомив Олещук.

Росіяни атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області РФ, а пуски дронів - з районів російського Курська і мису Чауда (Крим).

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов попередив про небезпеку та назвав цілі росіян. Зокрема, він вважає, що російська армія має можливість влаштовувати до десяти таких комбінованих ударів по Україні на місяць.

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