Можливість територіальних поступок Росії: Зеленський зробив заяву

Україна відкидає будь-які територіальні поступки агресорці Росії для завершення війни. Це лише дасть паузу Кремлеві перед новою війною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції.

"Чи може Путін виграти війну? Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін", - наголосив глава держави.

Зеленський переконаний, що Україна зможе виграти розпочату Москвою війну - як це зробили союзні війська під час Другої світової.

"Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна. Україна, а, отже, Європа. Європа, а, отже, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли ще "День Д" ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги, був неминучий", - зауважив український лідер.

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