Путін змінив "теорію перемоги" у війні проти України – аналіз ISW

Президент Росії Володимир Путін 7 червня сформулював "теорію перемоги" у війні проти України, згідно з якою російські війська зможуть продовжувати поступове просування нескінченно довго, не дозволяючи Україні проводити успішні контрнаступальні операції та виграти війну на виснаження українських сил.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

На думку Путіна, Росії не потрібно проводити черговий призов резервістів, подібний частковій мобілізації у вересні 2022 року, оскільки Росія нібито не намагається швидко досягти своїх військових цілей в Україні. Водночас він визнав, що нинішньої кількості російських військових, задіяних у війні в Україні, буде недостатньо для швидкої перемоги, але припустив, що російські війська натомість застосовують більш поступовий підхід.

Путін заявив, що російські сили прагнуть "вичавити" українські сили "з тих територій, які повинні бути під контролем Росії", і тому Росії не потрібно проводити чергову хвилю мобілізації.

За словами диктатора Путіна, російські зусилля з криптомобілізації є достатніми для такого підходу, і що РФ уже завербувала 160 000 нових військовослужбовців у 2024 році.

"Оцінка Путіна про те, що поступові досягнення дозволять Росії досягти її цілей в Україні, базується на припущенні, що українські сили не зможуть звільнити будь-яку значну територію, захоплену російськими військами, і що російські військові зможуть підтримувати наступальні операції, які досягають поступового тактичні здобутки незалежно від великих втрат", - пишуть аналітики.

Західна розвідка раніше оцінювала, що Путін вважає, що підтримка США та Заходу Україні є "обмеженою" і що російські війська притупили зусилля України повернути значні території. Оцінка Путіна була підкріплена останніми місяцями затримки допомоги Заходу в галузі безпеки та відповідні українські матеріальні обмеження, що дозволило російським військам захопити та зберегти ініціативу на театрі дій і проводити послідовні наступальні операції по всій східній Україні, що досягло поступового тактичного успіху.

"Теорія перемоги Путіна спирається на здатність Росії пережити та подолати обіцяну Заходом безпекову допомогу Україні та зусилля України мобілізувати більшу частину своєї економіки та населення для військових дій, що вказує на те, що Путін, ймовірно, оцінює, що російські сили зможуть використати свої переваги у живій силі та техніці", - вважають аналітики.

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Коментарі Путіна від 7 червня підтверджують попередню оцінку ISW, що обмеження західної підтримки стимулюватиме Путіна продовжувати повзучі наступальні операції до нескінченності, якщо більш швидкі операції, які призведуть до стрімких вирішальних результатів, здаватимуться недосяжними.

"Таким чином, російські зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити Україні накопичити особовий склад і ресурси, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу, є частиною підходу до війни на виснаження", – зазначають аналітики ISW.

ISW продовжує вважати, що Україна повинна якнайшвидше перехопити цю ініціативу, оскільки російські війська отримують різноманітні переваги від утримання ініціативи, в тому числі можливість проводити стратегію війни на виснаження.

Путін і російське військове командування, ймовірно, оцінюють, що чисельна перевага Росії в живій силі та техніці дозволить Росії підтримувати цей коефіцієнт заміщення Збройних сил і розміщувати необхідну техніку, необхідну для підтримки невизначеного прогресу.

Нагадаємо, аналітики ISW писали, що Україна могла перетнути "червону лінію" Путіна.

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