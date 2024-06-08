Путин изменил "теорию победы" в войне против Украины – анализ ISW

Президент России Владимир Путин 7 июня сформулировал "теорию победы" в войне против Украины, согласно которой российские войска смогут продолжать постепенное продвижение до бесконечности, не позволяя Украине проводить успешные контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение украинских сил.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По мнению Путина, России не нужно проводить очередной призыв резервистов, подобный частичной мобилизации в сентябре 2022 года, поскольку Россия якобы не пытается быстро добиться своих военных целей в Украине. В то же время он признал, что нынешнего количества российских военных, задействованных в войне в Украине, будет недостаточно для быстрой победы, но предположил, что российские войска применяют более постепенный подход.

Путин заявил, что российские силы стремятся "выжать" украинские силы "с тех территорий, которые должны находиться под контролем России", и поэтому России не нужно проводить очередную волну мобилизации.

По словам диктатора Путина, российские усилия по криптомобилизации достаточны для такого подхода, и что РФ уже завербовала 160 000 новых военнослужащих в 2024 году.

"Оценка Путина о том, что постепенные достижения позволят России достичь ее целей в Украине, базируется на предположении, что украинские силы не смогут освободить какую-либо значительную территорию, захваченную российскими войсками, и что российские военные смогут поддерживать наступательные операции, достигающие постепенного тактического достижения независимо от больших потерь", - пишут аналитики.

Западная разведка ранее оценивала, что Путин считает, что поддержка США и Запада Украины "ограничена" и что российские войска притупили усилия Украины вернуть значительные территории. Оценка Путина была подкреплена за последние месяцы задержки помощи Запада в области безопасности и соответствующие украинские материальные ограничения, что позволило российским войскам захватить и сохранить инициативу на театре действий и проводить последовательные наступательные операции по всей восточной Украине, что достигло постепенного тактического успеха.

"Теория победы Путина опирается на способность России пережить и преодолеть обещанную Западом помощь безопасности Украины и усилия Украины мобилизовать большую часть своей экономики и населения для военных действий, что указывает на то, что Путин, вероятно, оценивает, что российские силы смогут использовать свои преимущества в живой силе и технике", - считают аналитики.

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Комментарии Путина от 7 июня подтверждают предварительную оценку ISW, что ограничение западной поддержки будет стимулировать Путина продолжать ползучие наступательные операции до бесконечности, если более быстрые операции, которые приведут к стремительным решающим результатам, будут казаться недостижимыми.

"Таким образом, российские усилия, направленные на то, чтобы помешать Украине накопить личный состав и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы, являются частью подхода к войне на истощение", - отмечают аналитики ISW.

ISW продолжает считать, что Украина должна как можно быстрее перехватить эту инициативу, поскольку российские войска получают различные преимущества от удержания инициативы, включая возможность проводить стратегию войны на истощение.

Путин и российское военное командование, по всей вероятности, оценивают, что численное преимущество России в живой силе и технике позволит России поддерживать этот коэффициент замещения Вооруженных сил и размещать необходимую технику, необходимую для поддержания неопределенного прогресса.

Напомним, аналитики ISW писали, что Украина могла пересечь "красную линию" Путина.

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