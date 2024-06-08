Мир на пороге новой пандемии: вирус птичьего гриппа опасно мутировал

Все известные случаи заражения людей были связаны с их контактом с животными.

В ВОЗ подтвердили первый случай смерти человека от подтипа H5N2 в Мексике — штамма, который, как считалось ранее, поражает только птиц. Это событие является серьезным и резким изменением в эволюции вируса и теперь представляет опасность не только для животных.

Об этом пишет Yahoo News.

Вторым событием стало неожиданное обнаружение H5N1 у полевых мышей в Нью-Мексико, являющихся аномалией, поскольку мыши обычно были устойчивы к разным вирусам гриппа, что свидетельствует о том, что он мутировал.

Эксперт Дженна Гатмиллер из Университета Колорадо, которая давно изучает птичий грипп, встревожена его быстрым и неконтролируемым распространением.

"Мы видим только верхушку айсберга. Количество людей, которые подвергаются риску заражения, на самом деле может быть очень большим", — заявила она.

Она назвала последние события пугающим и значительным отклонением от известных науке моделей.

Третьим событием стало обнаружение вируса H5N1 в стаде крупного рогатого скота в Айове, что пополнило список пострадавших штатов, особенно на фоне заражения вирусом работника одной фермы, после контакта с коровами.

Гатмиллер считает, что H5N1 препятствует превращению вспышек заболеваний в полноценную пандемию, однако выразила обеспокоенность, что вирус достаточно быстро "набирает обороты".

Она объяснила, что способность вируса переходить от одного животного-хозяина к другому, например, от птиц к млекопитающим, повышает риск заражения человека, потому что дает ему большой плацдарм, полный раздражителей, для разных мутаций.

Неконтролируемое распространение H5N1 среди животных, особенно в таких местах, как фермы, полные животных и человеческого персонала, представляет собой серьезную угрозу внезапной фатальной смены, которая проложит путь вируса в наш организм. И проблема может оказаться гораздо труднее в плане контроля над ситуацией, поскольку речь идет не только о людях.

Напомним, ВОЗ сообщила о гибели людей из-за "попугайной лихорадки". Случаи этой бактериальной инфекции, переносимой птицами, выявили в Австрии, Дании, Германии, Швеции и Нидерландах.

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