"Попугайная лихорадка" в Европе: ВОЗ сообщает о гибели людей

В начале 2024 года в странах ЕС увеличились случаи орнитоза или пситтакоза — бактериальной инфекции, которая также известна как "попугайная лихорадка". В результате этого заболевания погибли пятеро жителей европейских стран. По состоянию на 5 марта случаи попугайной лихорадки обнаружили в Австрии, Дании, Германии, Швеции и Нидерландах.

Об этом сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения.

"В феврале 2024 года Австрия, Дания, Германия, Швеция и Нидерланды сообщили через Систему раннего предупреждения и реагирования (EWRS) Европейского союза о росте случаев орнитоза, наблюдавшемся в 2023 году и начале 2024 года, особенно заметном с ноября — декабря 2024 года. Также зарегистрировано пять смертей. В большинстве случаев сообщалось о контакте больных с дикими и/или домашними птицами", — говорится в сообщении.

Что вызывает лихорадку

"Попугайную лихорадку" вызывают бактерии семейства хламидий (Chlamydophila psittaci), встречающиеся у разных диких и домашних птиц. Зараженные особи не всегда кажутся больными, но они выделяют эти бактерии, когда дышат или опорожняются. Заражение человека происходит преимущественно при контакте с выделениями инфицированных птиц, в основном болеют работники сферы птицеводства, ветеринары, владельцы домашних птиц и садоводы.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди обычно заражаются "попугайной лихорадкой", вдыхая загрязненную бактериями пыль от выделений зараженных птиц. Также человек может заболеть после укуса инфицированной птицы. Передача вируса от человека к человеку возможна, но встречается редко.

Какие симптомы

У большинства пациентов с орнитозом заболевание протекает в легкой форме. Симптомы проявляются через 5-14 дней после контакта с больной птицей и могут вызвать головную боль, мышечную боль, сухой кашель, лихорадку и озноб. Лечится орнитоз с помощью антибиотиков, инфекция редко бывает смертельной для человека.

Какая статистика в странах

Что касается статистики по странам, где произошла вспышка, то Австрия, где обычно ежегодно регистрируется два случая этого заболевания, сообщила о 14 подтвержденных случаях 2023 года и еще о четырех в этом году (по состоянию на 4 марта). Они не связаны между собой, и ни один из пациентов не сообщал о поездках за границу или контакте с дикими птицами.

В Дании обычно ежегодно регистрируется от 15 до 30 случаев заболевания. Большинство связано с контактом с домашними птицами или так называемыми гоночными голубями, которых разводят для гонки. По состоянию на 27 февраля в этой стране зарегистрированы 23 подтвержденных случая орнитоза, но представители общественного здравоохранения подозревают, что количество действительно намного выше, заявили в ВОЗ.

Из больных "попугайной лихорадкой" в Дании 17 человек попали в больницу, у 15 развилась пневмония, четверо умерли. Известно, что, по крайней мере, один из пациентов контактировал с домашними птицами. Тем временем 12 больных заявили, что контактировали с дикими птицами преимущественно через кормушки. В трех случаях у пациентов не было контактов с птицами.

В Германии в 2023 году было зарегистрировано 14 подтвержденных случаев орнитоза. В этом году было еще пять. Почти у всех больных развилась пневмония, 16 госпитализированы. Из 19 пациентов у пяти были контакты с больными домашними птицами или курами.

В Швеции в конце ноября и начале декабря было зарегистрировано чрезвычайно большое количество случаев орнитоза — 26. В этом году — 13 случаев.

Также, по данным ВОЗ, в Нидерландах наблюдается рост заболеваемости: с конца декабря 2023-го по 29 февраля 2024-го зарегистрирован 21 случай. Обычно в этой стране регистрируется около девяти случаев в год. Все пациенты были госпитализированы, один человек умер. Восемь сообщили об отсутствии контакта с птицами, семь контактировали с пометом домашних птиц и шесть контактировали с пометом диких птиц.

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