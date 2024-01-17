Пандемия может повториться: ВОЗ призывает мир готовиться к "болезни Х"

Глава ВОЗ не исключает, что пандемия в мире может снова повториться из-за "болезни X".

В ВОЗ предупреждают, что мир должен готовиться к будущим неизвестным болезням, так называемым "болезням X".

Об этом заявил в Давосе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает The Guardian.

Он объясняет, что идея так называемой "болезни Х" не нова. ВОЗ использует этот термин с 2018 года.

Гебреес говорит, что ВОЗ готовилась к вирусу, похожему на COVID-19, к пандемии 2020 года. Он не исключает, что это может повториться.

"Вы даже можете назвать COVID-19 первой "болезнью X", и это может повториться", – сказал он.

Директор ВОЗ подчеркнул, что нужно быть готовыми к "непредсказуемым" событиям.

"Лучше предсказать то, что может произойти, потому что это неоднократно было в нашей истории, и подготовиться к этому. Мы не должны встречать вещи неподготовленными. Мы также можем подготовиться к некоторым неизвестным вещам", – пояснил он.

Он уточнил, что такая подготовка включает в себя систему раннего предупреждения, а также системы, которые могут расширяться, когда возникает настоятельная потребность в большем медицинском пространстве и рабочей силе.

Напомним, ранее мы сообщали, что новая "болезнь X" может оказаться в 20 раз смертоноснее, чем COVID-19.

Читайте также: