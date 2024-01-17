В ГУР рассказали, есть ли угроза из Беларуси

Привлечение сухопутных войск соседней Беларуси к войне против Украины остается голубой мечтой российского диктатора Владимира Путина. Пока ситуация неизменная.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Голубой мечтой Путина остается привлечение белорусской армии к наземным операциям на стороне российских оккупантов против Украины. Тем не менее за все время полномасштабного вторжения, несмотря на прямые и косвенные уговоры, давление Путин этого не достигло. Сейчас ситуация не изменилась", — подчеркнул он.

Впрочем, отмечает Юсов, это не повод расслабляться. По его словам, о взаимодействии между Россией и Беларусью, то была зафиксирована передача вооружений, техники, боекомплектов. Впрочем, наземная сухопутная армия Беларуси не привлекалась и не привлекается к войне.

"Мы, конечно, отслеживаем ситуацию на границе — что касается в целом белорусского направления. Пока ситуация неизменна. Все остальное — это чтобы привлекать внимание и преувеличивать, или акцентировать: что точно известно, завтра нападут из Беларуси. Это неоднократно мы проходили и с этим сталкивались", — подчеркнул Юсов.

В настоящее время между странами продолжаются разного рода обучение и взаимодействие. Впрочем, и такие действия, говорит Юсов, в известной степени носят пропагандистский характер.

"Речь идет о так называемом союзном государстве. О максимальном уровне интеграции сектора безопасности и обороны. Это остается и будет оставаться", — говорит Юсов.

Как сообщалось, Беларусь строит военный городок в 40 километрах от границы с Украиной. Это связано с тем, что Россия готовится к новой волне мобилизации — еще больше, чем в 2022 году.

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