У ГУР розповіли, чи є загроза з Білорусі

Залучення сухопутних військ сусідньої Білорусі до війни проти України залишається блакитною мрією російського диктатора Володимира Путіна. Наразі ситуація незмінна.

Про це під час прес-конференції заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Блакитною мрією Путіна залишається залучення білоруської армії до наземних операцій на боці російських окупантів проти України. Тим не менше за увесь час повномасштабного вторгнення, попри прямі і непрямі умовляння, тиск Путін цього не досяг. Зараз ситуація не змінилася", - наголосив він.

Втім, зауважує Юсов, це не привід розслаблятись. З його слів, щодо взаємодії між Росією і Білоруссю, то було зафіксовано передавання озброєнь, техніки, боєкомплектів. Втім, наземна сухопутна армія Білорусі не залучалась і наразі не залучається до війни.

"Ми, звичайно, відстежуємо ситуацію на кордоні - що стосується у цілому білоруського напрямку. Поки що ситуація незмінна. Усе інше - це щоб привертати увагу і перебільшувати, або акцентувати: що точно відомо, завтра нападуть з Білорусі. Це неодноразово ми проходили і з цим стикались", - наголосив Юсов.

Наразі між країнами тривають різного роду навчання і взаємодія. Втім, і такі дії, каже Юсов, певною мірою, мають пропагандистський характер.

"Йдеться про так звану союзну державу. Про максимальний рівень інтеграції безпекового і оборонного сектору. Це залишається і буде залишатись", - каже Юсов.

Як повідомлялося, Білорусь будує військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною. Це пов’язано із тим, що Росія готується до нової хвилі мобілізації — ще більшої, ніж 2022 року.

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