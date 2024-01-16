Чи реальний напад з Білорусі на НАТО 2025 року: думка Данілова

Щоб цього не сталося, Росію потрібно знищити.

У матеріалі видання BILD мовилось про те, що НАТО готується до війни із Росією, і напад буцімто має початися з території Білорусі 2025 року. Теоретично, це можливо.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю 24 Каналу.

Україні потрібна допомога

За його словами, якщо дехто буде продовжувати спостерігати й не допомагати нашій країні, то, як то кажуть, у світі все може відбуватися. Однак, на думку Данілова, за умови максимально активної позиції наших партнерів щодо допомоги Україні із сучасною зброєю уражень, до того часу Росія вже буде знищена.

"Ми готові боротися з російською терористичною інституцією, ми готові їх знищувати, нам просто потрібна допомога. Якщо деякі країни надалі будуть "з-за кута" спостерігати, чим це все буде закінчуватися – тоді, ще раз наголошую, у світі може все відбуватися, але я в це не вірю", – каже секретар РНБО.

Данілов вчергове наголосив: ми точно здобудемо перемогу над цим агресором. Буде важко й складно, але ми будемо переможцями в цій війні.

Раніше радник ОПУ Михайло Подоляк сказав, що глобальний Захід сьогодні стоїть перед вибором. Перемога РФ у війні матиме наслідки не лише для України.

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