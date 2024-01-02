"Дайте Україні зброю": Данілов прокоментував масовану ракетну атаку

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на масовану ракетну атаку росіян по Україні і наголосив, що нам потрібна зброя для захисту наших міст від атак.

Про це Данілов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського фашистського утворення – найкраща гарантія безпеки для України та світу, відсутність ракетної загрози для мирних міст. Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок... Ми боролися й будемо боротися, скільки б ракет не летіло в нашому небі. Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не будуть помщені всі 513 вбитих українських дітей, полеглі захисниці й захисники, кожна безневинна закатована українська душа. Все повернемо сторицею! Дякуємо захисникам українського неба і рятувальникам, лікарям і енергетикам! Всім, хто сьогодні став на спротиву російським терористичним атакам", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, Росія масовано атакує українські міста ракетами та безпілотниками. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків. Багато постраждалих. Які області опинилися під ворожої атакою та які наслідки обстрілу станом на 9 ранку – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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