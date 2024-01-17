Пандемія може повторитися: ВООЗ закликає світ готуватися до "хвороби Х"

Голова ВООЗ не виключає, що пандемія у світі може знову повторитися через "хворобу X".

У ВООЗ попереджають, що с віт повинен готуватися до майбутніх невідомих хвороб, так званих "хвороб X".

Про це з аявив у Давосі голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус, передає The Guardian.

Він пояснює, що ідея так званої "хвороби Х" не нова. ВООЗ використовує цей термін від 2018 року.

Гебреїєсус каже, що ВООЗ готувалася до вірусу, схожого на COVID-19, до пандемії 2020 року. Він не виключає, що це може повторитися.

"Ви навіть можете назвати COVID-19 першою" хворобою X", і це може повторитися", - сказав він.

Директор ВООЗ наголосив, що потрібно бути готовими до "непередбачуваних" подій.

"Краще передбачити те, що може статися, тому що це неодноразово було в нашій історії, і підготуватися до цього. Ми не повинні зустрічати речі непідготовленими. Ми також можемо підготуватися до деяких невідомих речей", - пояснив він.

Він уточнив, що така підготовка включає систему раннього попередження, а також системи, які можуть розширюватися, коли виникає нагальна потреба в більшому медичному просторі та робочій силі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нова "хвороба X" може виявитися у 20 разів смертоноснішою, ніж COVID-19.

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