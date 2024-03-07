"Папугова лихоманка" у Європі: ВООЗ повідомляє про загибель людей

На початку 2024 року в країнах ЄС збільшилися випадки орнітозу, або пситтакозу, — бактеріальної інфекції, яка також відома як "папугова лихоманка". Унаслідок цього захворювання загинуло п'ятеро жителів європейських країн. Станом на 5 березня випадки "папугової лихоманки" виявили в Австрії, Данії, Німеччині, Швеції та Нідерландах.

Про це повідомляє сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"У лютому 2024 року Австрія, Данія, Німеччина, Швеція та Нідерланди повідомили через Систему раннього попередження та реагування (EWRS) Європейського союзу про зростання випадків орнітозу, що спостерігалося 2023 року та на початку 2024 року, особливо помітному з листопада — грудня 2024 року. Також зареєстровано п'ять смертей. У більшості випадків повідомлялося про контакт хворих з дикими та/або свійськими птахами", — йдеться у повідомленні.

Що викликає лихоманку

"Папугову лихоманку" викликають бактерії сімейства хламідій (Chlamydophila psittaci), які зустрічаються у різних диких та свійських птахів. Заражені особини не завжди здаються хворими, але вони виділяють ці бактерії, коли дихають або випорожнюються. Зараження людини відбувається переважно під час контакту з виділеннями інфікованих птахів, переважно хворіють працівники сфери птахівництва, ветеринари, власники свійських птахів та садівники.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, люди зазвичай заражаються "папуговою лихоманкою", вдихаючи забруднений бактеріями пил від виділень заражених птахів. Також людина може захворіти після укусу інфікованого птаха. Передавання вірусу від людини до людини можливе, але зустрічається рідко.

Які симптоми

У більшості пацієнтів з орнітозом захворювання протікає у легкій формі. Симптоми виявляються за 5-14 днів після контакту з хворим птахом і можуть викликати головний біль, м'язовий біль, сухий кашель, лихоманку та озноб. Лікується орнітоз за допомогою антибіотиків, інфекція рідко буває смертельною для людини.

Яка статистика у країнах

Що стосується статистики щодо країн, де стався спалах, то Австрія, де зазвичай щорічно реєструється два випадки цього захворювання, повідомила про 14 підтверджених випадків 2023 року і ще про чотири цього року (станом на 4 березня). Вони не пов'язані між собою, і жоден з пацієнтів не повідомляв про поїздки за кордон або контакт з дикими птахами.

У Данії зазвичай щорічно реєструється від 15 до 30 випадків захворювання. Більшість пов'язані з контактом із свійськими птахами чи з так званими гоночними голубами, яких розводять для перегонів. Станом на 27 лютого в цій країні зареєстровано 23 підтверджені випадки орнітозу, але представники громадської охорони здоров'я підозрюють, що кількість насправді набагато вища, заявили у ВООЗ.

З хворих на "папугову лихоманку" в Данії 17 людей потрапили до лікарні, у 15 розвинулась пневмонія, четверо померли. Відомо, що принаймні один із пацієнтів контактував із свійськими птахами. Тим часом 12 хворих заявили, що контактували з дикими птахами переважно через годівнички. У трьох випадках у пацієнтів не було жодних контактів з птахами.

У Німеччині 2023 року було зареєстровано 14 підтверджених випадків орнітозу. Цього року було ще п'ять. Майже у всіх хворих розвинулась пневмонія, 16 госпіталізовано. З 19 пацієнтів у п'яти були контакти з хворими на домашніх птахів або курей.

У Швеції наприкінці листопада та на початку грудня було зареєстровано надзвичайно велику кількість випадків орнітозу — 26. Цього року — 13 випадків.

Також, за даними ВООЗ, у Нідерландах спостерігається зростання захворюваності: від кінця грудня 2023-го до 29 лютого 2024-го зареєстровано 21 випадок. Зазвичай у цій країні реєструється близько дев'яти випадків на рік. Усіх пацієнтів було госпіталізовано, одна людина померла. Вісім повідомили про відсутність контакту з птахами, сім мали контакт із послідом свійських птахів та шість контактували з послідом диких птахів.

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