"Будуть ухвалені амбітні рішення": Кулеба - про очікування зустрічі G7 в Італії

Україна активно працює, аби на зустрічі "Групи семи" (G7) в Італії були "ухвалені амбітні рішення" щодо використання заморожених російських активів.

Про це сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для Укрінформу.

"Ми розуміємо занепокоєння партнерів щодо наслідків цього кроку (використання заморожених активів РФ - ред.). Але вважаємо, що всі міжнародно-правові підстави до використання не лише прибутків, а й самих активів в інтересах України є. Міжнародне право достатньо чітко їх визначає. Побоювання щодо стабільності резервних валют чи дотримання принципу верховенства права також значно перебільшені. Навпаки, такий крок продемонструє всім потенційним агресорам, що за напад на іншу країну доведеться платити. Важливо, що рішення створить прецедент на майбутнє", - вважає топдипломат.

На його думку, партнери України крок за кроком рухаються до цього рішення. За словами Кулеби, кроки щодо використання прибутків із заморожених активів уже досить значні.

"Нещодавно приклад іншим продемонструвала також Естонія, ухваливши законодавство, яке де-юре дозволяє використання активів. Я вдячний естонським партнерам за те, що вони мають сміливість створювати прецеденти. Працюємо над тим, щоб інші партнери також робили амбітні кроки. Їх рано чи пізно доведеться ухвалювати", - припускає Кулеба.

Нагадаємо, за виданням Handelsblatt, борг Росії перед Україною з репарацій вже перевищує загальну суму заморожених активів Центрального банку РФ.

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