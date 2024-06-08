"Українці будуть позитивно здивовані": Кулеба дав прогноз на осінь

Дмитро Кулеба каже, що результати України позитивно здивують і українців і людей за кордоном.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чого очікувати українцям вже цієї осені. За його словами, йдеться про позитивні зміни.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми перебуває у точці дуже занижених очікувань. Але хоч як би парадоксально це звучало, я думаю, що натомість результати України позитивно здивують і українців і людей за кордоном. Головне – зберігати єдність попри будь-які спроби ворога її підривати та всім разом важко працювати на перемогу і не втрачати надії", - зазначив міністр.

Дмитро Кулеба наголосив, що ми маємо зробити все, щоб зберегти країну та людей.

"Маємо триматися та допомагати одне одному. Ми переможемо. Бережімо цю віру одне в одного та рухаймося вперед", - резюмував очільник МЗС України.

Нагадаємо, Кулеба прокоментував заяву Байдена про неготовність України до членства в НАТО.

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