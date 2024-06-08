"Украинцы будут положительно удивлены": Кулеба дал прогноз на осень

Дмитрий Кулеба говорит, что результаты Украины положительно удивят украинцев и людей за рубежом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чего ожидать украинцам уже этой осенью. По его словам, речь идет о положительных изменениях.

Об этом он рассказал в интервью " Укринформу ".

"Мы находятся в точке очень заниженных ожиданий. Но как бы парадоксально это ни звучало, я думаю, что результаты Украины положительно удивят и украинцев и людей за рубежом. Главное – сохранять единство несмотря на любые попытки врага его подорвать и всем вместе тяжело работать на победу и не терять надежды", - отметил министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы сохранить страну и людей.

"Должны держаться и помогать друг другу. Мы победим. Бережем эту веру друг в друга и двигаемся вперед", — резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, Кулеба прокомментировал заявление Байдена о неготовности Украины к членству в НАТО.

Читайте также ведущие новости дня: