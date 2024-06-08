Кулеба прокоментував заяву Байдена про неготовність України до членства в НАТО

Днями президент США Джо Байден заявив, що Росію необхідно позбавити можливості повторно окупувати територію України у майбутньому. І це не обов'язково передбачає українське членство в НАТО.

Слова американського президента прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Укрінформу".

Так, очільник МЗС України наголосив, що президент Джо Байден беззаперечно підтримує Україну, і він переконаний, що Байден щиро прагне перемоги України над російською агресією.

"Щодо членства України в НАТО – я переконаний, що це історична даність. Україна буде в Альянсі, бо в сучасному світі уявити безпеку євроатлантичної спільноти без України та нашого війська просто неможливо. Подобається це комусь чи ні, такою є реальність. Тому це питання вікна можливостей. Зараз ми максимально готуємося до цього історичного моменту. Коли він настане, вступ України в НАТО має зайняти лічені тижні, а не місяці чи роки", - зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у дипмісії США при Альянсі зробили важливе уточнення щодо слів Байдена про членство України в НАТО.

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