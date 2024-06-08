Під час повітряної тривоги перебування людей біля моря заборонено.

У суботу, 8 червня, в Одесі відкрили перший пляж - "Калетон". Загалом влітку планується відкрити доступ до ще 19 міських пляжів.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Відсьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі. Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі", - йдеться у повідомленні.

За його словами, військова адміністрація підписала спільний із командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.

Зазначається, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів перебування людей біля моря заборонено.

Відкрита зона - пляж "Калетон". Фото: Олег Кіпер.

У місті планують відкрити 20 пляжі. Фото: Олег Кіпер.

Як повідомлялося, про відновлення курортного сезону в селищі Затока на захід від Одеси нині не йдеться. Величезні піщані пляжі Затоки занадто зручні для висадки ворожого десанту.

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