Во время воздушной тревоги нахождение людей у моря запрещено.

В субботу, 8 июня, в Одессе открыли первый пляж – "Калетон". В общей сложности летом планируется открыть доступ к еще 19 городским пляжам.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"С сегодняшнего дня первая открытая зона — пляж "Калетон" в Одессе. Рассчитываем открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одной лагуны в Измаильском районе", — говорится в сообщении.

По его словам, военная администрация подписала совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю.

Отмечается, что во время воздушной тревоги при обнаружении подозрительных предметов во время шторма от двух баллов пребывание людей у моря запрещено.

Открытая зона – пляж "Калетон". Фото: Олег Кипер.

В городе планируют открыть 20 пляжей. Фото: Олег Кипер.

Как сообщалось, о возобновлении курортного сезона в поселке Затока к западу от Одессы сейчас речь не идет. Огромные песчаные пляжи Заливы слишком удобны для высадки вражеского десанта.

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