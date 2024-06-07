Украину накроет ненастье: где будут сильные грозы и шквалы

В субботу, 8 июня, в Украине будут грозы и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики объявили и уровень опасности на подавляющем большинстве территории Украины. Ненастье обойдет только Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

"8 июня в Украине, кроме крайнего востока и Крыма, грозы. Днем в центральных и большинстве южных областей в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

В субботу, 8 июня, Украину накроет непогода. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных — 8-9 июня. Температура воздуха в Украине будет жаркой, достигая +27...+32 градусов, а на западе и севере — +23...+28 градусов.

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