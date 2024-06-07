Україну накриє негода: де будуть сильні грози і шквали

У суботу, 8 червня, в Україні будуть грози та шквали. У низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки на переважній більшості території України. Негода омине лише Харківську, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.

"8 червня в Україні, крім крайнього сходу та Криму грози. Вдень в центральних та більшості південних областях в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

У суботу, 8 червня, Україну накриє негода. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних - 8-9 червня. Температура повітря в Україні буде спекотною, досягаючи +27...+32 градусів, а на заході та півночі — +23...+28 градусів.

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