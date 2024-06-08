Отключение света 8 июня: в ДТЭК сообщили, когда не будет электроэнергии

Сегодня лимиты потребления электричества будут действовать для каждой области.

В субботу, 8 июня, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях будут действовать графики отключения света. Сегодня они будут действовать не в течение всех суток.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областях будут применяться графики стабилизационных отключений :

с 00:00 до 05:00;

с 16:00 до 24:00.

Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК.

В ДТЭК отмечают: хоть один из атомных блоков вышел из планового ремонта, но ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой.

Отметим, что " Укрэнерго " ввело графики почасовых отключений и для промышленных, и бытовых потребителей — с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.

Напомним, в правительстве обещают украинцам больше света, потому что введут новый режим отключений света. Это поможет увеличить количество часов в сутках, когда будет электроснабжение.

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