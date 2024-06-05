Следует готовиться к жизни в холоде и темноте: FT о будущих перспективах для украинцев

Мощные удары армии агрессора Росси нанесли серьезные повреждения украинской энергетике. Следовательно, до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня с отключениями света.

Об этом сообщает издание Financial Time со ссылкой на украинских чиновников.

По словам одного источника, оставшегося анонимным, 1 июня россияне совершили атаку на энергетику и она была "разрушительной". Другое чиновник заявил: вероятно, к зиме украинцам придется проводить значительную часть дня без электричества.

Отмечается, что только в результате субботних обстрелов было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии. Кроме того, на западе Украины была сильно повреждена инфраструктура, которая имеет важное значение для транспортировки газа из подземных хранилищ.

"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте", — сказал один из чиновников, комментируя, какие будут следующие месяцы.

Другой чиновник, характеризуя отключение света, заявил, что "это наша новая норма".

Напомним, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк прогнозирует, что в будущем отключение света может занять по 10 часов. Зимой потребление электроэнергии значительно увеличится. Повышение тарифов на свет не спасет ситуацию.

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