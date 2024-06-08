Потери России на 8 июня: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли еще 36 артсистем и семь крылатых ракет.
По состоянию на утро 8 июня 2024 года ВСУ уничтожили 517 290 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 517 290 (+1210) человек,
- танков — 7843 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 15105 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 13533 (+36) ед,
- РСЗО/MLRS – 1095 (+0) ед,
- средства ПВО — 834 (+1) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10945 (+59),
- крылатые ракеты — 2277 (+7),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18484 (+68) ед,
- специальная техника – 2248 (+10).
Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин случайно проболтался о потерях РФ в войне. Так, он оговорился, что его армия теряет около 20 тысяч солдат ежемесячно.