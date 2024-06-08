Потери России на 8 июня: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли еще 36 артсистем и семь крылатых ракет.

По состоянию на утро 8 июня 2024 года ВСУ уничтожили 517 290 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 517 290 (+1210) человек,

танков — 7843 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 15105 (+9) ед,

артиллерийских систем — 13533 (+36) ед,

РСЗО/MLRS – 1095 (+0) ед,

средства ПВО — 834 (+1) ед,

самолетов — 357 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 10945 (+59),

крылатые ракеты — 2277 (+7),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 18484 (+68) ед,

специальная техника – 2248 (+10).

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин случайно проболтался о потерях РФ в войне. Так, он оговорился, что его армия теряет около 20 тысяч солдат ежемесячно.

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