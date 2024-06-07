Путин случайно проговорился о потерях РФ в войне — ISW

Президент РФ Владимир Путин оговорился, что российские войска теряют в Украине около 20 тысяч ежемесячно солдат. Эта цифра примерно равна или несколько ниже количества новых военнослужащих, которую Россия генерирует ежемесячно.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Путин предположил, что около 5 тысяч российских военнослужащих погибают во время боевых действий в Украине ежемесячно. Это означает, что около 15 тысяч российских военнослужащих получают ранения. ISW не может подтвердить озвученную Путиным цифру потерь, однако эта цифра совпадает с нижним пределом украинских сообщений российские потери", — пишут аналитики.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк 2 мая заявил, что оккупанты ежемесячно теряют от 25 до 30 тысяч убитыми и ранеными.

Российские официальные лица обеспокоены снижением темпов вербовки в канун летнего российского наступления. Непонятно, сохранило ли Министерство обороны РФ уровень вербовки в 30 тысяч человек.

"Армия РФ за последние месяцы создала устойчивый аппарат генерации сил для текущих наступательных операций и активизировала усилия по созданию резервов оперативного и стратегического уровня. Российские войска использовали свою инициативу на всем театре боевых действий в Украине, чтобы диктовать темп боевых действий в последние месяцы, какой бы приводил к потерям, примерно равным или немного меньше, чем потери вновь созданных сил", — говорится в отчете.

По данным Генштаба, по состоянию на 7 июня, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 197 единиц вооружения и военной техники армии РФ, среди которых — очередной катер. В боях отминусовали 1080 живой силы захватнического войска.

Британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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